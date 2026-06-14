Ricardo Arjona sorprendió al invitar a famosa chilena a su quinto show en Chile: Cantaron este clásico juntos

Al artista guatemalteco aún le quedan tres noches en el Movistar Arena, de ocho en total, en las que presenta sus mejores éxitos.

Ricardo Arjona sorprendió a los asistentes de su quinto show en Chile con la invitación a una famosa figura chilena a cantar junto a él en el escenario.

Se trata de Emilia Dides, la ex Miss Universo Chile, quien hizo una inesperada aparición en el Movistar Arena, con un satinado traje color gris y una cola alta.

La modelo y cantante armonizó con Ricardo Arjona, uno de los mayores éxitos y clásicos de la música latina: Fuiste Tú.

El artista guatemalteco publicó en sus historias de Instagram imágenes del sorpresivo momento. “Tantas cosas juntos, tantas cosas bellas en un solo lugar. Emi D”, escribió.





El dueto entre Emilia Dides y Ricardo Arjona rápidamente se viralizó en redes sociales, cuando los fanáticos publicaron sus videos.

Al cantante aún le quedan tres noches en el Movistar Arena, una este domingo y las otras el próximo martes y jueves. No obstante, no se han confirmado más sorpresas.

Revisa el momento en que Ricardo Arjona y Emilia Dides cantaron juntos Fuiste Tú