La especial canción con que Ricardo Arjona abrió el primero de sus 10 conciertos en el Movistar Arena

A lo largo de los años, Ricardo Arjona ha convertido cada visita a Chile en un acontecimiento masivo. Generaciones completas han acompañado su evolución artística.

Este viernes Ricardo Arjona inició su extensa visita a Chile con el primero de sus 10 conciertos en el Movistar Arena de Santiago. Con todas las fechas completamente agotadas, el cantautor guatemalteco reafirma la conexión que ha construido con el público chileno.

Su paso, que forma parte de su gira “Lo Que El Seco No Dijo”, comenzó con Arjona desplegando un espectáculo de más de dos horas ante un recinto repleto, donde recorrió los grandes éxitos de su carrera y presentó las canciones de su más reciente álbum, SECO.

En lo que queda de su estadía en nuestro país, Arjona tiene agendados conciertos para los días 7, 9, 12, 13, 14, 16, 18, 19 y 20 de junio.

Arjona en Chile: La canción con la que abrió el primero de sus 10 shows en el Movistar Arena

En el primer concierto de su actual visita a Chile, Ricardo Arjona abrió con la canción “Gritas” , dando paso a una noche cargada de emociones, historias y momentos.

Luego continúo con “Ella”, una de las canciones más emblemáticas de su repertorio, para luego dar paso a “El problema”, momento en el que el Movistar Arena se transformó en un gigantesco coro.

A lo largo de la velada, el guatemalteco también interpretó clásicos como “Mujer de Lujo”, “Señora de las Cuatro Décadas”, “Te Conozco” y “Acompáñame a Estar Solo”, logrando un perfecto equilibrio entre la nostalgia y las nuevas composiciones que forman parte de esta nueva etapa artística.