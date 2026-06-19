“Quiere volar”: Roberto Cox recibió malteo de hinchas mexicanos en vivo por celebración del Mundial 2026

El periodista, que estaba despachando para CHV Noticias Central desde Ciudad de México, sufrió en carne propia la alegría de las aztecas tras clasificar a los 16avos de final del Mundial 2026.

Roberto Cox fue sorprendido con un malteo en vivo realizado por fans mexicanos en Ciudad de México que celebraban la clasificación de México a los 16avos de final del Mundial 2026.

En una escena que quedó registrada en el Noticiero Central de Chilevisión, un grupo de fanáticos se acercó al periodista para realizarle la broma.

Tras unos segundos, varios individuos tomaron a Roberto Cox y, al grito de “quiere volar”, lo comenzaron a levantar y lanzar por los aires.