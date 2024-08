La panelista se refirió a los recientes dichos de Carola de Moras y su paso por el Festival de Viña, contexto en el que arremetió contra Kathy Salosny.

Daniela Aránguiz arremetió contra Kathy Salosny tras los recientes dichos de Carola de Moras sobre su participación como animadora en el Festival de Viña, donde aseguró que "fueron muy injustos conmigo".

Debido a ello, la ex esposa de Jorge Valdivia, en primera instancia criticó los dichos de Carola en el programa Sígueme: “A mí no me gusta la gente que llora. Y que llora de un medio que le ha dado tanto”, expresó.

“¿Con quién no han sido injustos? ¿De quién no hemos hablado? Díganme una animadora de televisión de la cual no hayamos hablado mal”, agregó.

En esa línea, continuó: “Estos son los costos de ser una mujer talentosa, importante en este país. Y si no te gusta, trabaja en una oficina, pero eso de hacerse la víctima… ”.

“Por ella la gente odia a la Carola de Moras”

En ese contexto, Aránguiz también se refirió a Kathy Salosny, a quien acuso de “sembrar el odio” contra de Moras cuando se encontraban en televisión, desclasficando algunos espisodios con fallecido conductor de TV Felipe Camiroaga.

“Sí, a ella le gusta la tele y tuvo la suerte de que Felipe Camiroaga la haya pedido, porque eso pasó. En la historia de la televisión, lo que se habla detrás de cámara es que Felipe estaba muy aburrido con la Kathy”, lanzó en primera instancia Daniela.

Tras esto, Aránguiz detalló supuestas actitudes que habría tenido Salosny: “Ella era una fome, que le tiraba pachotadas todos los días, amargada, como lo es hasta el día de hoy, porque lo es”.

“Felipe estaba chato y metieron a la Carola de Moras para que lo entretuviera”, complementó.

Finalmente, la panelista concluyó: “(Kathy) es amargada con su esencia. Por ella la gente odia a la Carola de Moras, ella sembró el odio”.