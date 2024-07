“Te tengo que decir...“: Viuda de Roberto Bruce desclasificó mensaje que recibió de su esposo tras fallecimiento - Chilevisión

Tras el fallecimiento del reconocido comunicador que conmocionó al país en 2011, recientemente la viuda de Roberto Bruce reveló un impactante mensaje que habría recibido de su esposo.

Andrea Sanhueza, viuda del fallecido periodista Roberto Bruce, hizo una impactante revelación sobre haber recibido un mensaje sobrenatural de su esposo, quien falleció en 2011 junto a Felipe Camiroga en un accidente aéreo cuando viajaban a la Isla de Juan Fernández.

La confesión fue realizada por Andrea en el programa Todo va a estar bien, donde primero detalló los sueños que ha tenido con Roberto tras su fallecimiento: “He tenido sueños con Roberto varias veces“, comenzó precisando.

“Pero uno me llamó mucho la atención. Un día yo iba en el auto y pasó algo especial. Dije ‘guatón de mierda, por qué me dejaste sola, muéstrame que estás de alguna forma, que estás conmigo”, agregó.

Tras ello, la esposa de Roberto se econtró con una famosa actriz de la escena nacional con quien aseguró no tener relación alguna, más que conocerla debido a que salía el televisión.

“Se abre el ascensor y estaba ella y me queda mirando de una forma especial. Yo la saludé, pasó el día y en la noche nos encontramos en un evento de zapatos de nuevo”, partió detallando.

“Ella se acerca a mí y me dice ‘discúlpame que sea tan irruptora, pero encuentro que lo que pasó no es normal. Nos encontramos en la mañana y después de nuevo, entonces te tengo que decir el mensaje’”, continuó relatando la viuda de Roberto Bruce.

Y en ese momento vendría el impactante mensaje de la actriz hacía Andrea: “Lo que pasa es que no conocía a tu marido y soñé con él hace una semana. En el sueño me dijo que por favor te dijera que él siempre va a estar contigo, que no te preocupes, que él te va a acompañar y que estés tranquila”.

Finalmente, la viuda del comunicador afirmó que en ese momento no pudo contener las lagrimas y no reveló la identidad de la misteriosa actriz: “Yo me puse a llorar, la abracé y le di las gracias. No toda la gente cree en esas cosas”.