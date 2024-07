“Han sido súper injustos conmigo”: Carola de Moras se sinceró sobre su animación en el Festival de Viña - Chilevisión

La ex animadora se refirió a rol que cumplió en el certamen viñamarino, desclasificando complejos momentos por los que pasó en el Festival de Viña.

Recientemente Carola de Moras se sinceró sobre su paso por el Festival de Viña como animadora, donde desclasificó difíciles momentos por los que tuvo que pasar durante ese periodo.

Así lo reveló la ex conductora de televsión en el podcast Dale Color, donde comenzó asegurando: “A mí me ha costado mucho en este medio, porque han sido súper injustos conmigo y no es que estoy llorando ahora, no”.

“Siempre se me han puesto perchas, así como 'no, es que es muy linda', 'es que ella era modelo', y etiquetas que me desafiaron a trabajar más duro, a ser mejor profesional, a prepararme mucho más”, complementó.

Dado a ella, Carola continuó detallando la ardua preparación que realizó para el certamen viñamarino: “No es que fui al Festival de Viña y me voy a preocupar solo de la ropa, voy a hacer lo que yo sé hacer, que es verme bien, pero también voy a sacar lo mejor de mí, que es mi talento comunicacional”, afirmó.

“Te mueres cómo trabajé: clases de teatro, clases de danza, llegaba a llorar (…), la Maitén Montenegro me hacía llorar de las situaciones incómodas que pasé para poder sobreponerme a momentos difíciles”, agregó.

“Lo más difícil para mí fueron los prejuicios”

Luego, enfatizó que lo más complejo de la experiencia fue los prejuicios en su contra: “Lo más difícil para mí fueron los prejuicios, porque mi primer año, si tú te acuerdas bien, había lecturas de la prensa, opinólogos que hablaban, programas de televisión que apostaban ‘ella es pésima’, ‘lo hace pésimo’, que no sé qué cosas”.

“Y, al final, cuando empiezas a demostrar que puedes hacerlo, que lo haces, que lo tratas de hacer, que eres humilde, que estás tratando de aprender, tratando de mejorar, que por supuesto la primera noche va a ser la más difícil, pero que la segunda ya será mejor, la tercera aún mejor y después empiezas a mostrar características que pueden sobresalir”, aseguró.

Además, de Moras reflexionó sobre algunos comentarios que escuchó en su contra en dicha época: “Yo decía, 'pero oye, si estoy animando un festival, no me estás evaluando como persona, soy un ser humano' (…). Te trataban de demonizar de una forma que era tremendo”.

Finalmente, Carola reveló que también guarda momentos positivos de la experiencia, en especial de la última versión del Festival de Viña que animó.