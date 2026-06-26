“Personajes inolvidables”: Claudia di Girolamo reapareció en redes a sus 69 años y desató ola de reacciones

La reconocida actriz participó en un video difundido por la cuenta del Teatro La Provincia, donde recordó su experiencia en El vicio absurdo, emblemática obra que marcó el inicio de su carrera.

La reconocida actriz chilena Claudia di Girolamo reapareció en redes sociales a sus 69 años, generando una serie de reacciones entre usuarios que destacaron tanto su trayectoria artística como su imagen natural.

La intérprete participó en un video difundido por la cuenta de Instagram del Teatro La Provincia, donde recordó su experiencia en El vicio absurdo, emblemática obra que marcó el inicio de su carrera profesional y que volverá a los escenarios tras más de tres décadas.

En el registro, Di Girolamo rememoró el impacto que tuvo el montaje en su vida profesional. “Cuando recibí el texto me pareció que me estaba enfrentando a algo peligroso. Sentí inmediatamente un golpe inesperado de enfrentar un lugar teatral que yo nunca había visitado. Me entregué al trabajo que me propuso Rodrigo (Pérez)”

La obra, estrenada hace 33 años en la desaparecida Sala Cuatro, fue definida por la crítica de la época como una propuesta de teatro-poesía y regresará a escena el próximo 23 de julio en el Teatro La Memoria.





Las reacciones por reaparición de Claudia di Girolamo

Sin embargo, más allá del anuncio teatral, la aparición de la actriz captó la atención de los usuarios, quienes llenaron la publicación de elogios y muestras de admiración .

“Maravillosa actriz, bravo por su arte”, escribió una seguidora, mientras que otros destacaron que se mantiene “talentosa y completamente natural”.

También hubo comentarios que valoraron su presencia y legado en las artes escénicas. “Su voz da mucha calma”, “una actriz de método”, “una actriz que marcó nuestra vida”, “tantos personajes inolvidables” y, simplemente, “una eminencia”, fueron parte de las reacciones.