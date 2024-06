“Nos amenazó para no pagar la pensión”: Ex seleccionado de La Roja fue denunciado por paternidad - Chilevisión

La joven identificada como Sofía Pinto hizo la pública la demanda por paternidad en contra del futbolista quien se habría negado a reconocerle.

Este lunes, una joven llamada Sofía Pinto hizo pública la demanda por paternidad interpuesta contra el ex seleccionado de La Roja, Víctor Felipe Méndez, acusándolo de no hacerse cargo económicamente y humillaciones en contra de ella y su hijo.

Así lo evidenció Sofía mediante un extenso escrito que publicó en su perfil de Instagram, donde detalló las situaciones por las que ha tenido que pasar e incluso adjuntó una prueba de ADN a la que se habría sometido el actual futbolista del CSKA de Moscú, la que lo sindica como el padre.

“Finalmente, agoté todos los medios posibles, lamentablemente me veo obligada a hacer pública mi demanda de paternidad, contra Víctor Felipe Méndez, padre de mi hijo”, comenzó expresando la joven.

“Tras enterarme de mi embarazo, intenté durante meses contactar a Víctor para que se hiciera cargo de sus responsabilidades como progenitor o que por lo menos se realizara el examen de ADN para aclarar las dudas que él tenía”, agregó.

En esa línea, la joven aseguró que vivió meses estresantes durante su embarazo, donde además tuvo que “lidiar con humillaciones por parte de Víctor hacia mí, mi familia y especialmente hacia mi hijo”.

“Nos amenazó con que iba a alargar el proceso para no pagar la pensión”

Tras estos hechos, Sofía detalló que junto con su abogada interpuso la demanda por parternidad en contra del futbolista y el pasado 6 de junio, Víctor se habría sometido a una prueba de ADN voluntaria, la que confirmó que es el padre del bebé de la joven, de acuerdo a lo que expuso en sus redes.

“Luego del examen, mi abogada se contacta en buenos términos con Víctor, para que él reconozca de manera voluntaria a mi hijo y no seguir alargando este proceso, ante lo cual Víctor pidió una contra muestra y textualmente nos amenazó con que iba a alargar el proceso para no pagar la pensión (claramente no quiere reconocer a su hijo)”, continuó relatando.

Finalmente, Sofía afirmó que hasta la fecha el futbolista no se ha hecho responsable de forma económica, calificándolo como un proceso doloroso y humillante. Sin embargo buscará justicia.

“Al día de hoy, Víctor no se ha hecho cargo de nada económicamente y solo se ha dedicado a humillarme y faltarle el respeto a mí y a mi hijo, desentendiéndose de su responsabilidad como 'padre'”.