Daniela Aránguiz confesó la verdad de su comentado video con Fabio Agostini: “Si pasa algo...” - Chilevisión

La panelista de farándula decidió responder las dudas respecto de este supuesto nuevo romance y explicó lo que ocurrió en la "cita" del reciente fin de semana.

Daniela Aránguiz contó la verdad detrás del sugerente video que compartió en su "cita" con Fabio Agostini el fin de semana, en el que se aprecia al modelo posando con una toalla en su cintura.

En el comentado registro, la opinóloga se mostró llegando a la casa del español con dos botellas de vino, y el modelo la recibió a torso descubierto.

Tras una serie de coquetas interacciones, Aránguiz explicó que Agostini bebió dos copas del licor y "está loco".

Pero ante las múltiples repercusiones que tuvo este video en redes y con dardos que también apuntaban contra Luis Mateucci como ex pareja de la panelista, Daniela decidió zanjar todo y aclararlo en una serie de historias de Instagram.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz sobre Fabio Agostini?

Sorprendida por las especulaciones en torno a un posible romance con el español, Aránguiz se defendió y sostuvo que "todas las mujeres podemos tener amigos, soy una mujer soltera y no tengo que darle explicaciones a nadie".

"Fabio es muy amigo mío, y no tiene nada de malo, normalicemos tener amigos, no puede ser que cada vez que me vean bailando o tomándome una copa de vino con alguien ya se me involucre sentimentalmente", continuó.

Por otro lado, la panelista enfatizó en que "con Fabio no ha pasado nada" y explicó que momentos después del polémico registro, se sumó al encuentro Pamela Díaz.

Aún así, Daniela no se cerró a la posibilidad de que suceda algo más allá con su amigo en el futuro.

"Créanme que si pasa algo sentimentalmente o más allá, les voy a contar porque yo no tengo nada que esconder, normalicemos un coqueteo loco, pero ni siquiera nos hemos dado un beso", sentenció.