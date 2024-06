Bombo Fica anunció su pronto retiro del humor: “Espero haber dejado una huella” - Chilevisión

En Podemos Hablar, el reconocido humorista nacional dio a conocer su decisión personal tras sufrir un complejo cuadro de salud en Europa, asegurando que espera despedirse "en un tiempo prudente".

Bombo Fica prontamente dirá adiós a los escenarios luego de cumplir 40 años de carrera. Una noticia que sorprendió a todos sus seguidores, quienes recuerdan con gracia los chistes que hasta hoy resuenan, como la Master Plop.

El anuncio lo dio a conocer en Podemos Hablar, cuando abordó su retiro luego de haber sufrido un complicado cuadro de salud durante una gira por Europa.

¿Cuándo se va a retirar Bombo Fica?

Al respecto, Daniel Fica señaló que tuvo esta conversación con su hijo, asegurando que "quiero cumplir mis cuarenta años de carrera y pasar un tiempo prudente en esta despedida y retirarme".

Eso sí, cabe mencionar que estos 40 años de trayectoria los cumplirá en 2026. Por tanto, aún queda un tiempo considerable para seguir disfrutando de su humor.

"Espero haber ofendido a muy pocos"

Continuando con sus argumentos, el oriundo de Purén hizo un repaso a su trabajo, afirmando que "espero haber dejado una huella".

"Espero haber tenido la oportunidad de haber entregado mucha alegría y amor a la gente, con mi trabajo", expresó. Y en esa misma línea manifestó que "espero haber ofendido a muy pocos".

"En el humor se ofende, se lastima. Muchas veces se confunde esto de la risa fácil con ridiculizar o lastimar a otras personas", expuso, relatando que luego de una actuación en un casino de Viña tuvo una lección que jamás olvidó.

"Yo contaba un chiste de un gangoso y mataba con ese chiste. Pero cuando me estaba retirando del casino, una persona que hacía aseo me fue a felicitar y me dijo que me admiraba mucho, y que lo único que me pedía, con humildad, que no contara más el chiste del gangoso porque él tenía un niño que sufría de ese problema y era víctima de bullying", contó.

A raíz de esta situación "nunca más conté chistes que tengan que ver con ofender a otras personas. Quiero entregar cariño y amor en mi trabajo", cerró.