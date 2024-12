“No perrito, cálmate”: Eskarcita destapó feroz pelea entre dos integrantes de Top Chef VIP - Chilevisión

La influencer desclasificó una intensa pelea entre dos integrantes de Top Chef VIP la cual ocurrió en presencia de todos sus compañeros y que se provocó por una broma que no salió como se esperaba.

Eskarcita destapó una fuerte pelea que se provocó en los camarines de Top Chef VIP protagonizada por Luis Gnecco y Álex Ortiz.

La influencer estuvo presente en el react del programa junto a Trinidad Cerda, a quien le confesó que todo comenzó cuando Álex intentó jugarle una broma a Luis, la cual no salió como estaba planeada.

¿Luis Gnecco y Álex Ortiz pelearon en Top Chef VIP?

"¿Te cuento un cahuín? Una vez hubo una pelea fuera de cámara en el camarín, de alguien que es bastante temperamental y alguien que es bastante bueno para transmitir", señaló Eskarcita en un comienzo, causando la curiosidad de Trini.

En esa misma línea, dejó que los seguidores adivinaran y luego confirmó que se trataba de Gnecco y Ortiz: "El Luis estaba como enojado, no sé, estaba dentro del camarín peleando por audio, por telefono y el Álex como que entra a buscar una chaqueta, no sé, algo así".

Ante el estado de ánimo en que se encontraba Luis, Álex decidió hacerle una broma en la que mencionó: "Le tiró una talla quizás, como: 'Ya hermano, pero calmate' ¿Cachai'? Como: 'No me grites a mí', y el Gnecco empieza así como 'no pero si yo te estoy diciendo...ya ándate'", comentó Eskarcita.

Finalmente, la influencer aseguró que Álex había contestado: "No perrito, cálmate", a lo que Gnecco respondió: "¡Ah! ¡Pero si yo estoy calmado!", por lo que Eskarcita concluyó que se trató de un "reality hue... reality show", ante la sorpresa de Trinidad Cerda.

Revisa la publicación de Instagram: