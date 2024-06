Luis Gnecco y su cancelación actoral tras denuncia por VIF: “Yo hubiese hecho lo mismo” - Chilevisión

En el próximo capítulo de Podemos Hablar, el actor ahondó en el "remezón" que tuvo su vida tras la denuncia que presentó su ex esposa en su contra, asegurando que tras ello "me sumí en lo que se llama la profundidad periscopio".

Luis Gnecco, quien actualmente es conductor de aplicación de transportes, es uno de los próximos invitados a Podemos Hablar. Capítulo que se estrenará este viernes en horario prime y donde abordará, nuevamente, la denuncia por violencia intrafamiliar (VIF) en su contra.

Pero más allá de de admitir lo acusado, dado que anteriormente reconoció la agresión, en esta ocasión el actor abordó lo que ocurrió con su carrera por la "cultura de cancelación".

Remezón en la vida de Luis Gnecco

Según relató el intérprete, cuando la denuncia salió a la luz "pedí disculpas públicas y me sumí en lo que se llama la profundidad periscopio, que es francamente bajar las revoluciones".

"Fue un evento en que yo tampoco quise haber estado en la chimuchina", comentó.

A modo personal, el intérprete ahondó en las consecuencias de sus actos y advirtió que vivió un "remezón".

"Primero que nada, el tema de las pegas y que se entiende también. ¿Cuál es la responsabilidad de un hecho así? Te lo tomas en la personal, como que me están atacando a mí y es algo específicamente en contra tuyo... pero creo que lo que hay que hacer para desarmar un conflicto es decir perdón, me equivoqué", reflexionó.

"Eso fue lo que yo hice y creo también que es lo que correspondía, entendiéndolo como que no me lo podía tomar en la personal y pensar que la sociedad está en contra mía", continuó.

"Yo hubiese hecho lo mismo"

Es más reconoció entender su desvinculación de proyectos, como por ejemplo los comerciales de un yogur de una conocida marca.

"Cuando me cancelaron esas pegas dije a ver, yo que el señor Danone hubiese hecho lo mismo, obviamente. Tú no puedes entrar a pelear de ¿por qué me están censurando? o ¿por qué me están cancelando?", señaló.

"De que la cancelación fue efectiva, sí. Para mi gusto el conflicto pudo haberse resuelto de una manera más privada, esto lo he conversado con mi ex mujer que es la afectada, y habría tenido el mismo resultado para ella. ¿Qué hago yo con eso? Pongo un antes y un después, queda como una marca indeleble en mi vida que hay que superar", cerró.