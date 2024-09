“No molestes”: Miguel le paró los carros a Manuel por advertencia hacia Cami en Gran Hermano - Chilevisión

Luego de haber cortado el pelo de Yuhui, Manuel aseguró que Camila Andrade sería la próxima eliminada en Gran Hermano, puesto que ella lo vetó de su círculo cercano al no disculparse con Yuhui por lo sucedido.

Manuel advirtió que Camila Andrade será la próxima eliminada de Gran Hermano a raíz del conflicto generado en la casa luego que Napoli le cortara el pelo a Yuhui sin respetar sus peticiones.

Además, el jugador italiano intentó acorralar a Miguel y Linda cuando estos estaban fuera del confesionario para hablar con Gran Hermano por el mismo problema, acusándolos de estar "tramando algo desde anoche", sin obtener respuesta.

Manuel quiere eliminar a Cami Andrade

"Me hubiera gustado ver las reacciones de Ale, si se hubiera enfadado conmigo cuando vio que le había medio cortado el pelo a Yuhui", comentó Manuel, a lo que Patricio aseguró que efectivamente, La Chama se habría molestado por la situación.

Asimismo, Manuel admitió que ella habría sabido manejar el problema de mejor manera, sin embargo, Patricio dio por cerrado el tema y luego Napoli buscó a Yuhui para salir al patio.

Camila Andrade iba entrando a la casa, lo que a Napoli le pareció una mala actitud: "¿Has visto a la Cami como he salido yo, se ha salido?", preguntó.

A Miguel no le gustó la situación y señaló: "No molestes", dejando sorprendido a Napoli, quien titubeó al responder: "Me da igual. Tengo ya otro nombre. Ella se va a ir, ella no sabe nada y punto. Ella no puede jugar".

Cabe destacar que Yuhui le confesó a Cami Andrade que el corte de pelo no le había gustado y que no estaba contento con lo sucedido con Manuel, momento en el que ella admitió: "Yo ya no tengo deseos de compartir con él. No me interesa, me da mucha lata".

Revive el momento: