¿Viviendo el duelo? La particular acción que hizo Manuel Napoli para “no olvidar” a Chama en Gran Hermano - Chilevisión

El italiano fue hasta el confesionario para dedicar emotivas palabras a su enamorada, de quien no pudo despedirse en el encierro. Luego, hizo un llamativo gesto que involucra las sabanas de la venezolana.

Tras su inesperada salida de la casa de Gran Hermano Chile, esta jornada se conocieron las impresiones de Manuel Napoli luego de pasar el primer día sin Chama.

El jugador fue en varias ocasiones hasta el confesionario para expresar sus sentimientos. Sin embargo, también acudió a la sala por una importante razón.

Según dijo en varias oportunidades, lamentó no haber tenido la instancia para despedirse de su enamorada. Y fue por esa razón que la voz del inmueble le permitió dedicar sinceras palabras a la venezolana.

"Me gustaría dejarle un mensaje. Desde el minuto uno, bueno, desde afuera del hotel que nos cruzamos. Ella no me vió pero yo sí. Ese día quedé encantado de su aspecto simplemente. Dije 'wow, qué guapa'", comenzó diciendo.

Continuó: "Después de casi 60 días estamos 24/7 juntos. Lo que me gustaría decirle es que me encanta... es una chica natural, transparente, sincera. Es parte de mi corazón, lo va a ser siempre porque entró en mi vida y quiero que no salga nunca".

Finalmente, una vez salió del confesionario, las cámaras captaron un inusual movimiento: fue hasta la ex cama de Chama para sacar las sábanas en las que ella dormía. ¿Qué hizo después? El italiano las puso en su propia cama y se fue a dormir.