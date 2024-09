Suro Solar se llenó de críticas tras cuestionado texto en respaldo a Manuel de Gran Hermano - Chilevisión

Suro Solar, manager de Manuel Napoli, aseguró que está "curado de espanto" respecto de la forma en que su representado actúa dentro de Gran Hermano, generando repudio en los fanáticos por el corte de pelo a Yuhui en contra su voluntad.

Suro respaldó por completo a Napoli, lo que se contrapone a las opiniones emitidas por Cony Capelli, Claudio Michaux y Michael Roldán quienes repudiaron el actuar de Manuel.

¿Qué dijo Suro Solar sobre el actuar de Manuel en Gran Hermano?

A través de sus historias de Instagram, Solar publicó un video de Napoli y señaló: "Un poquito más del intenso favorito de Gran Hermano ¿Les gusta Manu?".

En esa misma línea, agregó: "¿Controlar su impulsividad? Sí, ¿bajarle un cambio? Sí, ¿Malo? No. Lo llamaron para protagonizar 'Intensamente 3'".

Aunque no se refirió directamente al episodio en el que Manuel le corta el pelo contra su voluntad a Yuhui, sí precisó respecto de su comportamiento que "es bueno. Hasta a mí me ha hecho unos shows de apasionado que es, pero yo estoy curado de espanto".

Las declaraciones de Suro Solar se contraponen a las de Constanza Capelli, quien también es su representada y repudió el acto al igual que Claudio Michaux y Michael Roldán.

Esto se debe a que, aunque Manuel intentó bajarle el perfil a lo ocurrido, Yuhui le confesó a Camila Andrade que no estaba contento con el resultado: "Me miro al espejo y no me veo lindo", confesó, por lo que, finalmente, los seguidores increparon a Suro en duros términos en redes sociales.

