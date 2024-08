“No me pescaba hasta que...”: Pedro dio detalles de su pasado vínculo amoroso con Michelle en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Tras revelar su sentir con Michelle en Gran Hermano Chile, Diego siguió ahondando en el corazón de Pedro, a quién le consultó por el pasado vínculo amoroso con la modelo brasileña.

Luego de que Pedro Astorga confesara sus intenciones amorosas con Michelle en Gran Hermano Chile, Diego preguntó curiosamente sobre el vínculo que tuvo en el pasado con Carvalho.

“¿Tu estuviste pololeando con la Michelle, o no?”, preguntó Diego a Pedro tras la dinámica. Consulta que Astorga contestó sin ningún inconveniente y trasnparentó la situación.

“No, me gustó. Yo cuando entré me gustó caleta, estabamos en un reality, me gustó harto” comenzó precisando Pedro.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Y no me pescaba, no me pescaba hasta que me empezó a gustar otra y me empezó a pescar, ahí yo estuve confundido unos segundos... ”, agregó.