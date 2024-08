“UN BUEN BESO”: El apriete a Pedro que lo llevó a confesar sus intenciones con Michelle en Gran Hermano Chile - Chilevisión

¡SE SUPO TODO! Pedro reveló a través de un juego con Camila Power sus ganas de darle un beso a Michelle en Gran Hermano Chile. ¿Será que podría volver a encenderse la chispa?

Pedro Astorga reveló sus "intenciones amorosas" con Michelle en Gran Hermano Chile, mientras se encontraba realizando una dinámica con Camila Power sobre la preferencia de una noche de conexión o una noche de contacto físico.

En ese contexto, Astorga comenzó precisando: “Te digo la verdad, hubiera abierto antes, la roja y hubiera esperado encontrar a la Carlyn, sin conocerla como que me llamaba la atención, pero conociéndola, no me gustó”.

Tras ello, el jugador de la casa más famosa del mundo confesó que en el presente abriría la puerta azul y aseguró: “Le daría un beso a la Michelle, un buen beso”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La respuesta desató la reacción de sus compañeros, ya que la puerta inventada por Power no consistía en la acción de besar a alguien. ¿Será que podría volver a revivir el amor entre Pedro y Michelle?