“No me pasaba hace 15 años”: Fran García-Huidobro contó por qué debió acudir a Urgencias

La “Dama de Hierro” estaba en compañía de su hijo cuando comenzó a presentar dolencias y decidió asistir a un recinto médico. Fue dada de alta tras recibir el tratamiento.

La conductora de Primer Plano y Plan Perfecto, Francisca García Huidobro, sufrió un complejo cuadro de salud que la obligó a acudir a un recinto asistencial para recibir tratamiento.

Según contó en sus historias de Instagram, las molestias comenzaron el domingo, cuando se agachó a recoger un plato y no logró levantarse otra vez.

“Yo tengo hiperlordosis y siempre he sufrido de lumbago, pero hace años que no me pasaba que quedé ahí, que no me pude parar”, explicó en la red social.

Por lo mismo, relató que decidió ir a Urgencias: “Me da rabia porque hago deporte para eso, no hago deporte para verme mejor, hago deporte para que no me caiga la espalda, que no me caiga la rodilla“, sinceró.





La experiencia de Fran con su enfermedad

En la plataforma, la animadora reconoció que, tras volver a ser internada, sufrió angustia al recordar su hospitalización anterior, pues aseguró que no tuvo una buena experiencia.

“No sé cómo explicar mucho la angustia de estar aquí. No por el dolor de espalda, obviamente, sino porque estuve tanto tiempo en esta clínica, lo pasé tan mal, que no me gusta estar acá“, dijo García-Huidobro.

“Pero tengo demasiado dolor y yo no soy hipocondríaca, al contrario, tengo el umbral del dolor súper alto, así que si estoy acá es porque de verdad me duele mucho“, complementó.

Finalmente, y junto con asegurar que “no me pasaba hace 15 años”, Fran recibió el tratamiento, logro sentarse y caminar y pudo regresar a su hogar.