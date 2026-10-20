Metro informa cierre de 2 estaciones de la Línea 1 por “emergencia médica”: Revisa cuáles son

A través de sus redes sociales la empresa informó que el “restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora”.

Metro de Santiago informó la mañana de este martes la suspensión de su funcionamiento habitual en la Línea 1 debido a una emergencia médica.

A través de sus plataformas oficiales, la empresa de transportes señaló que el servicio se encuentra disponible solo entre San Pablo y U. de Chile; y entre Baquedano/y Los Dominicos.

Es decir, las estaciones que permanecen cerradas a público y sin detención de trenes son Santa Lucía y Universidad Católica , en el centro de Santiago.

“El restablecimiento del servicio completo podría tardar más de una hora. Estaremos actualizando la información”, informaron en redes sociales.