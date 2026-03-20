Muere Chuck Norris a los 86 años, legendario actor de películas de acción de Hollywood

Recordado por sus papeles en la mítica serie Walker Texas Ranger y películas como El furor del dragón y Delta Force, el intérprete deja un invaluable legado en el cine y las artes maciales.

En horas de la mañana de este viernes se confirmó la muerte de Chuck Norris a la edad de 86 años, legendario actor de Hollywood de películas de acción.

También campeón mundial de Karate, ex militar y creador de su propia vertiente de artes marciales, Norris quedó inscrito en la historia del cine por la mítica serie Walker Texas Ranger y por su interpretación en películas como El furor del dragón y Delta Force.

Norris permanecía hospitalizado en Hawái, Estados Unidos, tras sufrir una “emergencia médica”. La noticia fue confirmada por su familia mediante la cuenta oficial de Instagram del artista.

“Con profunda tristeza, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Si bien preferimos mantener la privacidad en torno a las circunstancias, estuvo rodeado de su familia y que descansa en paz“, expresaron.

Familia de Chuck Norris: “Inspiró a millones de personas en el mundo”

En el emotivo escrito reconocieron no solo su aporte a las artes cinemátográficas, pues también pusieron en valor su fortaleza y amor paternal. Según dijeron, inspiró a miles de personas a lo largo de su carrera.

“Para el mundo, era un artista marcial, actor y un símbolo de fuerza. Para nosotros, fue un marido entregado, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, escribió la familia en el comunicado.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba”, recordaron. “A través de su trabajo, disciplina y bondad, inspiró a millones de personas en todo el mundo y dejó una huella imborrable en muchas vidas”.