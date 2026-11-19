El músico conversó con Espectacular de CHV Noticias durante Creamfields, donde recordó el proceso creativo de Cobijo, álbum publicado en junio, y aseguró que existen más proyectos en desarrollo junto al exlíder de Los Prisioneros.

El músico chileno Miguel Conejeros conversó con Espectacular de CHV Noticias durante Creamfields, instancia en la que abordó su colaboración con Jorge González y adelantó que ambos continúan desarrollando proyectos musicales.

Durante la entrevista, Conejeros recordó el proceso creativo de Cobijo , disco de música electrónica publicado en junio de 2026, cuyo lanzamiento generó interés por la participación del exlíder de Los Prisioneros.

“Fue un disco que fuimos desarrollando con el tiempo, sin ninguna intención de sacarlo, ni con un afán muy mediático del tema”, explicó el músico.

Sin embargo, reconoció la repercusión que genera cualquier novedad relacionada con González. “Es inevitable que Jorge sea noticia, y es una alegría para todos nosotros que Jorge vuelva a la música” , afirmó.

En ese contexto, Conejeros adelantó que existen más proyectos musicales en desarrollo, aunque no entregó detalles sobre posibles fechas o lanzamientos.

“Este disco fue como el puntapié inicial de muchas cosas que están por venir, que está haciendo Jorge, que estamos haciendo juntos”, sostuvo.

Cómo fue trabajar con Jorge González en Cobijo

El músico explicó que Cobijo es un trabajo de música electrónica que se aleja de las propuestas centradas exclusivamente en el baile, apostando por sonidos más introspectivos.

“Sonoridades que nos llevan un poco más a la contemplación y a la introspección más que a la fiesta y al baile”, detalló.

Respecto de su elaboración, contó que el proceso creativo fue similar al que ambos desarrollaron anteriormente en Pistolar, mediante un intercambio constante de archivos e ideas desde sus respectivos estudios.

“Vía mail íbamos intercambiando ficheros, hasta que llegaba un momento que nos juntábamos a hacer el último retoque final de los temas”, relató.

Conejeros enfatizó que la composición fue compartida, sin funciones establecidas para cada uno. “Fuimos componiéndolos muy a la par, muy de 50 y 50”, sostuvo.

Consultado sobre su relación con González, destacó la amistad que mantienen desde hace años y la facilidad con la que desarrollan sus ideas musicales.

“Hay parte de una amistad y de unos códigos en común que nos llevan a desarrollar nuestro propio lenguaje de una manera muy fluida, muy natural”, expresó.