19/ 11/ 2026 21:46

¿Qué está pasando en el Senado? Las claves de la polémica por presunta falsificación de firmas

El Ministerio Público abrió una investigación de oficio por el retiro no autorizado de permisos constitucionales a senadores de viaje en Asia. La senadora Ximena Órdenes (PPD) afirmó que jamás autorizó la revocación de su permiso, maniobra que buscaba modificar los quórums en la sala. Por su parte, el senador Fidel Espinoza (PS) descartó la comisión de delitos y calificó lo ocurrido de un error administrativo.