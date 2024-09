Michelle y Chama encontraron el polerón que Francisco Kaminski le envió a Cami Andrade a Gran Hermano, y se sinceraron sobre la opinión que tienen de su compañera, asegurando que no es su amiga. Además, hablaron del romance con el comunicador y no le auguran buen futuro. “Yo siento que esa relación va a acabar en cualquier momento. Cuando salga, no apuesto a que esté con él más de cinco meses”, sentenció la venezolana.