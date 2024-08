Michelle se mostró molesta y decepcionada con Íñigo tras el proceso de nominación, luego que él le confesara que le entregó su voto. "Me dijo que estaba picado porque cuando me pidió disculpas (por una pelea previa), yo no me disculpé con él", contó Carvalho a Iván. Sin embargo, acusó no entender "cómo una persona te besa, te abraza, te busca y comparte contigo... Me paré y le dije que siento que ni Judas se atrevió a tanto", cerró, tachándolo de "pende... traicionero".