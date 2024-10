“No me dejen mal”: Michelle envió potente mensaje a sus fanáticos tras ciberbullying a Camila Power - Chilevisión

Con el reingreso de Karina, Antonia, Íñigo y Camila, los jugadores de Gran Hermano Chile se enteraron de importantes situaciones fuera del encierro, las cuales dejó sorprendida a Michelle Carvalho.

Tras la visita de Camila Power a Gran Hermano Chile, la ex jugadora informó a Michelle Carvalho de una compleja situación que vivió al ser eliminada del reality show, y en donde los culpables serían los seguidores de la brasileña.

Mientras compartían en el comedor, Power dejó entrever que ha estado sufriendo ciberbullying e incluso le habían cerrado sus redes sociales ante los conflictos que había tenido con Carvalho.

El llamado de atención de Michelle a sus seguidores en las redes sociales

"Ni te cuento como me huea... los Tamagotchis a mí. No, no, no, un nivel", confesó Camila mientras hablaban de la opinión de la gente en las redes sociales.

Ante esto, Michelle, divertida con la situación, le preguntó a Power por qué ocurría eso. "¿Te lo buscaste, tal vez?", inquirió la brasileña, a lo que Power le respondió que no había hecho nada.

"Bloqueénla. Denuncien su cuenta", gritó Carvalho a modo de juego tras conocer que sus fanáticos podrían ser castigados por ciberacoso. "Me la bajaron dos veces. Te juro", reveló incómoda Camila.

Debido a esto, Michelle pidió a sus seguidores no seguir con el bullying. "Oye, chicos, yo no les enseñé eso. Yo nunca lo pedí. No me dejen mal, por favor", pidió la jugadora de Gran Hermano.

Revive AQUÍ la conversación en Gran Hermano: