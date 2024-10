“No escucharé su voz”: Hablan padres de universitario que se quitó la vida por presunto ciberacoso - Chilevisión

En conversación con Contigo en Directo, los padres de Pablo Bravo Montero, estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Andrés Bello, explicaron lo que habría sucedido con su hijo. El ciberacoso comenzó tras una asamblea.

La familia del joven de 20 años que se quitó la vida tras sufrir un presunto ciberacoso por parte de sus compañeros en la universidad entregó antecedentes de su grave denuncia.

En conversación con Contigo en Directo, los padres de Pablo Bravo Montero, estudiante de tercer año de Derecho de la Universidad Andrés Bello, explicaron lo que habría sucedido con su hijo y alertaron que la institución no lo tomó en cuenta.

Habla familia de joven que se quitó la vida

El ciberacoso habría comenzado luego de un presunto conflicto que el joven tuvo con algunos compañeros, quienes lo hicieron disculparse frente a todos durante una asamblea realizada en agosto.

Pablo habría continuado siendo increpado por sus compañeros dentro de la universidad y, tras pedir ayuda a las autoridades correspondientes, no habría tenido respuesta, según indicó la familia.

"Esto ocurrió en una asamblea el mes de agosto. Tuvimos una reunión con el decano, compañeros y profesores, ellos sabían y no se tomó ninguna medida. No lo ayudaron, no lo apoyaron ni psicológicamente. Tampoco se aplicó un protocolo interno", denunció su padre, Juan Carlos.

En esa línea, añadió que durante la asamblea "no hubo mediador, entonces nosotros quedamos con muchas preguntas y sin respuestas. Nadie nos soluciona ni dice nada".

Pablo dejó una nota de despedida, en la que aseguraba no poder aguantar la presión que sentía por parte de sus compañeros.

Su madre Claudia, en tanto, criticó la postura de la universidad al decir que "después que hablamos con ellos recién emitió un comunicado público. Quisieron tapar el sol con un dedo".

"Lo único que quiero es que a mi hijo se le haga justicia y que ninguna mamá vuelva a pasar por el dolor que estoy sintiendo en estos momentos. Cada día para mí es un infierno, despertar y saber que no lo voy a ver, no escucharé su voz, a mí me tiene muerta en vida", continuó la madre entre lágrimas.