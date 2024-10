“Es un infierno”: Denuncian que estudiante se quitó la vida tras presunto ciberacoso en universidad - Chilevisión

En conversación con Contigo en Directo, los padres de Pablo Bravo Montero aseguraron que su hijo pidió ayuda al establecimiento y "no se tomó ninguna medida".

Los padres de un estudiante de la Universidad Andrés Bello denuncian que su hijo se quitó la vida tras un presunto ciberacoso.

Se trata de Pablo Bravo Montero, de 20 años, quien cursaba tercer año de Derecho en el mencionado establecimiento.

Según familiares, el joven comenzó a recibir una serie de mensajes virtuales por parte de sus compañeros e incluso habría sido increpado en más de una ocasión al interior del recinto.

Familia de Pablo Bravo denuncia ciberacoso en universidad

"Esto ocurrió en una asamblea el mes de agosto. Tuvimos una reunión con el decano, compañeros y profesores, ellos sabían y no se tomó ninguna medida", acusó el padre en el programa Contigo en Directo.

De acuerdo a lo informado por los padres de Pablo, el estudiante dejó una nota de despedida en que asegura que tomó esta decisión por el acoso de sus compañeros.

"Lo único que quiero es que a mi hijo se le haga justicia y que ninguna mamá vuelva a pasar por el dolor que estoy sintiendo en estos momentos. Cada día para mí es un infierno, despertar y saber que no lo voy a ver, no escucharé su voz, a mí me tiene muerta en vida", relató la madre del joven.

Comunicado de la universidad por muerte de estudiante

A través de un comunicado, la Universidad Andrés Bello lamentó el fallecimiento del estudiante, ocurrido el pasado 24 de septiembre.

"Abordamos este hecho con respeto y cuidado, entendiendo las implicancias y sensibilidad existente y buscando la mejor manera de dar contención y soporte a quienes lo necesitan", señalaron.

"Apenas sucedido el hecho, se pusieron en marcha los procesos y protocolos correspondientes y ya desde esta semana comienzan los talleres y sesiones de apoyo a la comunidad", agregan.

Asimismo, sostienen que desde la casa de estudios seguirán "fomentando la generación de un entorno respetuoso entre los miembros de la comunidad estudiantil, desarrollando de manera continua acciones de prevención e intervención".

"Queremos en este minuto dar las condolencias a la familia y amigos de nuestro estudiante y esperamos que esta situación sea tratada con el respeto y sensibilidad que merece", cerró la universidad.

Mira la entrevista acá: