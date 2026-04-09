La pareja compartió la noticia con una publicación en sus redes sociales con las primeras fotos del bebé y despertaron reacciones de figuras como la actriz Daniela Ramírez y el humorista Fabrizio Copano.

La fotógrafa chilena Rocío Aguirre sorprendió en redes sociales al anunciar el nacimiento de su primer hijo junto al cantante español C. Tangana.

La artista compartió la noticia en su cuenta de Instagram con una publicación en la que mostró las primeras fotos de su bebé.

“Mi Familia”, escribió la fotógrafa posando con su hijo y el intérprete también conocido como “El Madrileño”.





El anuncio generó reacciones de varias figuras del espectáculo que celebraron a los nuevos padres y les enviaron sus mejores deseos en esta nueva etapa como Karen Paola, Daniela Ramírez, Fabrizio Copano y Pin Montané.

Cabe recordar que la fotógrafa chilena y el intérprete español llevan cerca de seis años de relación, la que han mantenido gran parte en reserva, luego de que se conocieran en un bar de Madrid.

Fue en noviembre del año pasado cuando dieron a conocer que estaban esperando a su primer hijo, luego de Rocío Aguirre publicara una imagen mostrando su avanzado embarazo.

Rocío Aguirre y C. Tangana anunciaron el nacimiento de su bebé