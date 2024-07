Tras conocer que no fue nominado por sus compañeros y a raíz de la noche de furia que vivió en el proceso de sanción a su equipo "Mata Fama", Diego Bazáes decidió ocupar las pantallas en vivo para pedirle disculpas a Michelle Carvalho debido a sus ofensas, específicamente por "chispearle" los dedos. "Me ha costado entender un poquito el juego y he tenido actitudes que no me enorgullecen", fue parte de lo que dijo ante Diana Bolocco.