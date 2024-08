¡LA FOTO DE LA DISCORDIA! Revelan la imagen de Benjamín Vicuña que desató la furia del esposo de Pampita - Chilevisión

En Argentina dieron a conocer el registro de Benjamín Vicuña que habría provocado la escandalosa reacción de Roberto García Moritán durante el cumpleaños de la hija que tiene en común con Pampita.

Luego de que se dieran a conocer los detalles de la escandalosa pelea del marido actual de Pampita, el ministro de Desarrollo Económico de Buenos Aires, Roberto García Moritán, por Benjamín Vicuña, se viralizó la supuesta foto que desató la polémica.

Cabe recordar que todo habría comenzado cuando Pampita invitó al actor nacional al cumpleaños de la hija que tiene en común con Moritán, hecho que al jefe de cartera de economía no le gustó desde un principio, sin embargo accedió, de acuerdo lo consignado por la periodista Paula Varela en Socios del espectáculo.

No obstante, hubo una condición especial indicada por el esposo de Pamita que no habría sido cumplida por parte de Vicuña, que era que el actor no debía aparecer en las fotos de la celebración, debido a que parte de la fiesta era costeada con canjes, hecho que provocó la furiosa reacción de Moritán.

“Entonces, Moritán no quería que apareciera Vicuña, estaba muy insistente con eso. Bueno, al otro día todo estaba perfecto, pero... Una de las chicas que colaboró con el cumpleaños publicó una foto donde estaba Vicuña. ¡Para qué! Moritán se puso furioso y a los gritos”, detalló Varela.

“Se enojó mucho con ella, la llamó y ella, esta chica, borró enseguida la foto. Y la que recibió los reproches también fue Pampita. A mí me contaron que la discusión fue importante, sí. Otra cosa que le molestaba a Moritán es el lugar de la fiesta, porque cree que el Four Seassons, por alguna razón, está muy vinculado a la relación de Pampita con Vicuña”, complementó.

Con todo, en el programa trasandino revelaron la fotografía de la discordía que hizo enojar al marido de Pampita, donde aparece Benjamín Vicuña junto a las ambientadoras, la cual fue borrada posteriormente de sus redes sociales.

Revisa la fotografía a continuación: