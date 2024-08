“Me gané todos los votos”: Íñigo se mostró preocupado ante nueva placa en Gran Hermano - Chilevisión

Ante la nueva instancia de votación popular, López compartió lo que piensa acerca de sus posibilidades de salvarse en Gran Hermano Chile. Eso sí, no fue para nada positivo.

Tras la gala de eliminación de este domingo, la casa más famosa del mundo continuó el juego sin Yuyuniz Navas, quien debió abandonar el encierro tras la votación del público.

Frente a esto, una nueva placa llegó, lo que implica que alguien más dejará el programa en los próximos días. Y la preocupación ya se está haciendo notar.

Así se vio en cámara cuando íñigo López compartió lo que piensa acerca de sus posibilidades ante la votación popular. Y no es nada bueno.

VER MÁS DE GRAN HERMANO CHILE

"Me gustaría saber si me salvan"

"Esta semana yo estoy peligrando", admitió Íñigo mientras conversaba con Waldo en la cocina de la casa. Aparentemente, las sospechas se basan en la discusión que tuvo con Manu.

"Algo me dice 'tú eres el próximo'... Ya me gané todos los votos, así que aprovechen de conversar conmigo", sumó en tono de broma.

Sin embargo, pese a su preocupación, encontró un lado positivo en lo que estaba ocurriendo: "Yo creo que nadie quiere estar en placa, pero ya que me toca... Me gustaría saber si me salvan", señaló.

Sus palabras apuntaban al voto del público, esto porque el jugador también barajó otras posibilidades: "Porque, me puedo salvar con la competencia (...) Pero si no me salvo y no me salva el líder...", cerró.

Revisa el momento: