Yuyuniz se descargó con potente acusación tras ser eliminada: “Veo que la mafia funciona” - Chilevisión

Yuyuniz Navas se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Chile y se despidió del reality de Chilevisión no sin antes entregar una potente acusación hacia sus ahora ex compañeros.

Yuyuniz dejó la competencia con el 75,67% de los votos del público y, tras conocer el resultado, apuntó a la "mafia" dentro de la casa como los responsables de su eliminación.

Además, aseguró que, si no hubiera sido eliminada, habría renunciado al programa.

La fuerte acusación de Yuyuniz

Tras ser consultada por cómo se tomó la decisión del público, la hija de Eli de Caso aseguró estar "muy contenta, porque esto está siendo muy desagradable. No estoy acostumbrada a esta locura ni a esta agresividad".

"Me parece impactante lo que he podido ver y escuchar acá. Siento mucho dejar a la Antonia en este ambiente, con este tipo de personas, que realmente es impresionante", aseguró.

En esa línea, expresó que "me voy muy contenta, me hubiera gustado renunciar, así que me lo tomo muy bien. Veo que la mafia funciona".

Por su parte, su hija Antonia apoyó la acusación de su madre al decir que "espero que no sea solamente una decisión por la mafia, por lo que hay aquí, que se genera, y que al final han terminado de sacar a las personas que realmente vienen por un sueño y no solo por la plata".

¿A qué se refiere Yuyuniz con "la mafia"?

En su salida, Yuyuniz criticó a la "mafia", es decir, aludió al grupo compuesta por Chama, Michelle Carvalho, Camila Andrade, y otros más cercanos a ese círculo también conocido como el "tridente".