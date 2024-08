“Soy un monstruo...”: El desconsolado llanto de Manuel tras conflicto con Carlyn e Iñigo en GH - Chilevisión

El jugador italiano no dio más con la situación y rompió en llanto mientras conversaba con Miguel.

Este lunes Manuel Napoli rompió en llanto tras protagonizar un tenso cruce con Carlyn Romero en Gran Hermano Chile.

Todo partió en la mañana, cuando Carlyn le pidió a su compañero que le hiciera un café, sin embargo, él se negó. Esto fue suficiente para que después ella se lo sacara en cara, provocando la molesta reacción de Napoli.

"Me está vacilando en la cara y encima me hace callar, eso no me gusta. No acepto la disculpa", afirmó el italiano.

El llanto de Manuel Napoli tras tensa mañana en GH

Esta situación no quedó ahí, ya que más tarde tuvo un tenso encontrón con Iñigo López, quien salió a defender a Carlyn tras una dinámica.

"No tienes corazón, mira cómo la dejaste (...) con la única que peleas es con Carlyn", arremetió López, a lo que el italiano sostuvo: "Contigo me meto igual. Yo soy real, tú eres un mentiroso".

La discusión subió de tono y generó tensión en el ambiente, tanto así que cercanos a Manuel -como Michelle Carvalho y Alexandra "La Chama" Méndez- lo instaron a pedir disculpas.

"No te la agarres con una mujer que te ves patético", le advirtió Méndez.

Finalmente, el italiano no dio más con la situación y rompió en llanto durante una conversación con Miguel.

"Ahora soy todo un monstruo violento que ataca a las mujeres", alcanzó a decir Napoli antes que pausaran la transmisión.

