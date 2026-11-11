Frankie Muniz sufre accidente en carrera en Daytona: actor de Malcolm in the Middle es hospitalizado
El actor y piloto de Nascar participaría este miércoles en el evento Proud to Honor Veterans Day Classic de Ford Racing, junto al equipo Air Force. Sin embargo, no fue posible debido al accidente.
Frankie Muniz, protagonista de la serie Malcolm in the Middle, sufrió un accidente durante un evento del Día de los Veteranos en el Daytona International Speedway este miércoles en Florida.
El actor realizaba una vuelta de práctica mientras la pista estaba cerrada al público, cuando estrelló su vehículo de carrera. Posteriormente, Muniz fue trasladado a un centro médico local.
Según consignó una fuente de Ford, el piloto se encuentra hospitalizado, despierto y alerta. Sin embargo, no entregó mayor información sobre su estado de salud o posibles lesiones.
Por esta razón, Muniz no pudo participar en el evento Proud to Honor Veterans Day Classic de Ford Racing, junto al equipo Air Force, que se realizaría durante esta jornada.
Bryan Cranston, su coprotagonista en Malcolm in the Middle, con quien participó del reboot de la serie a principios de este año en Disney+, también tenía previsto asistir al evento para apoyarlo.
Frankie Muniz estuvo en Chile el pasado julio cuando formó parte de la Comic Con 2026, evento que se realizó en el Espacio Riesco.