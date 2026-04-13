“Estoy internado en…”: Yanin Day reapareció en redes sociales tras sufrir ACV y actualizó su estado de salud

A tres semanas de su hospitalización tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV), el actor transformista comenzará su proceso de recuperación.

Este lunes, Eduardo Figueroa Briones, también conocido como “Yanin Day”, reapareció en redes sociales y actualizó su estado de salud tras haber sido internado por un accidente cerebrovascular (ACV).

El pasado 29 de marzo, el actor transformista reveló la noticia a sus seguidores, comentando que el hecho había ocurrido una semana antes y tenía problemas de movilidad con el lado izquierdo de su cuerpo.





¿Cuál es el estado de salud de Yanin Day?

Al respecto, a través de su cuenta de Instagram, Eduardo señaló: “Hoy parte un nuevo desafío en mi vida. Estoy internado en un centro neurológico para mi recuperación”.

En esa misma línea, agradeció al público por las muestras de preocupación y cariño, al igual que a su familia.

“Los avances dependen solo de mí. Daré todo por mi recuperación. No es fácil, pero yo podré; es una nueva vida. Aunque no lo crean, es nacer de nuevo. Es partir de cero”, comentó Figueroa.

El actor transformista reveló que por el momento no puede recibir visitas, pero prometió: “Me verán de nuevo en pie (…) Y es por mi bienestar”, concluyó.

Revisa la publicación de Instagram: