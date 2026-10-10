“Esto no lo he dicho nunca”: La íntima confesión de Eli de Caso en La Divina Comida

La panelista de Plan Perfecto explicó que está en una etapa de sanación tras años en un programa “muy fuerte emocionalmente”.

Eli de Caso será una de las invitadas en el próximo capítulo de La Divina Comida, instancia en la que destapará una compleja etapa en la pantalla chica.

En compañía de Alex Ortíz, Piare con Pe y el Pollo Fuentes, la reconocida presentadora de televisión habló sobre la importancia de la salud física y mental por sobre los proyectos laborales.

Qué dijo Eli de Caso en La Divina Comida

“Lo malo de la fama es cuando tú no pones límites“, partió diciendo la también panelista de Plan Perfecto, explicando la importancia de decir “no”.

“Decir ‘no, no puedo. No, gracias, no puedo más’. A mí me costó mi salud de alguna forma (…) esto no lo he dicho nunca, yo tenía un programa que lo amaba por sobre todas las cosas del mundo, pero era un programa muy fuerte emocionalmente“, aseguró de Caso.





Respecto al peso que le generaba, agregó: “Todo ese dolor yo de alguna manera lo dejé en mi cuerpo y eso hizo que yo me enfermara. Y no fue fácil, no de gripe, sino que me enfermara de verdad (…) me costó y me ha costado mucho sanarme”.

Sobre cómo maneja esa etapa hoy en día explicó que “hasta el día de hoy por ejemplo, si tú llegas y estamos en la calle, y tú te acercas a mí y me cuentas algo difícil, mi primera reacción es involucrarme contigo. Ahora yo tomo una distancia y pongo como una especie de biombo porque yo lo más probable es que no pueda ayudarte“.

“Que yo no reciba tu problema en mi cuerpo, ni en mi corazón, ni en mi cabeza. Entonces eso lo aprendí con los años, porque ahora yo estoy en una etapa en que estoy sanándome, curándome de todo ese estrés que viví emocional durante tantos años“, añadió, asegurando que eso “fue la parte más dura de haber trabajado en televisión”.