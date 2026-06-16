“Es un milagro que esté con vida”: Diego Pánico actualizó su estado de salud y revela que se encuentra en su casa

El influencer dejó en claro que no ahondará en detalles hasta que esté seguro de que es candidato para una cirugía.

Este martes, Diego Pánico actualizó su estado de salud tras haber estado hospitalizado durante más de una semana por la trombosis que afectó sus dos piernas.

En ese contexto, el influencer había confesado: “Tengo mucha penita. No me quiero morir”, encendiendo las alarmas entre sus seguidores.





¿Cuál es el estado de salud de Diego Pánico?

Afortunadamente, su evolución fue exitosa y, a través de su cuenta de Instagram, Diego señaló: “Yo me encuentro en mi casita; ya al fin puedo decirlo, estoy acá. Fueron más de 10 días horribles”.

El influencer expuso que su diagnóstico es una trombosis extensa en curso en la pierna derecha, un trombo en la pierna izquierda y un tromboembolismo pulmonar (TEP).

“Esto se debe a una patología que es hereditaria”, explicó Diego, quien declinó referirse a lo que le dijo el médico cirujano.

Además, expuso: “No he querido decir todo mi diagnóstico hasta saber si soy candidato a operación. Ayer me hicieron algo que se irá muy lejos y debe volver”.

Finalmente, Diego envió una potente reflexión: “Disfruten. Nadie tiene la vida comprada. Yo estoy acá ahora, mañana no sé”.

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