“Ella está haciendo el reality”: Pincoya envió apoyo y beso en la trompa a Michelle tras pelea en Gran Hermano - Chilevisión

La ex jugadora de Gran Hermano Chile no ocultó su apoyo para Michelle en medio de la polémica discusión que tuvo con Íñigo tras la salida de Karina.

Pincoya entregó su parecer sobre la discusión de Íñigo y Michelle en el streaming react Fuera de la Casa, esto a raíz de que la jugadora había celebrado ayer la salida de Karina de Gran Hermano Chile.

Sin embargo, la oriunda de Chiloé no dudó en defender a Carvalho: “Bueno pero si uno tiene que celebrar porque si uno no se va, uno tiene que celebrar que no se va po' ”.

Tras ello, Pincoya consultó a Eskarcita si Michelle se encontraba en placa de eliminación, situación que fue confirmada por la ex participante y que desató nuevamente la reacción de Jennifer Galvarini.

“Entonces, obvio, está bien nomás que ella celebre porque se quedó. Michelle un beso en la trompa”, expresó Pincoya.

Finalmente, la ex finalista de Gran Hermano Chile afirmó: ”Yo la amo a esa mujer, creo que ella está haciendo el reality, perdón, lo voy a decir”.