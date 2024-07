¡LA PAZ! Íñigo ofreció disculpas a Michelle tras levantarle la voz en Gran Hermano Chile - Chilevisión

Íñigo se sinceró con Michelle sobre la discusión que tuvieron, donde el participante se acercó pedirle disculpas y explicó los motivos de su reacción. ¿Vuelve la paz a la casa de Gran Hermano Chile?

Íñigo se acercó a Michelle en Gran Hermano Chile para pedirle disculpas tras levantarle la voz a raíz de la discusión que ocurrió ayer en la casa más famosa del mundo, donde el participante sinceró su pensar al respecto.

“Fue un cúmulo de cosas que me hicieron reaccionar así, te quería pedir disculpas por haberte levantado la voz de esa manera (...) siempre hablé por mí, por lo que yo pensaba”, afirmó.

“Me había molestado mucho que sin tener la confianza, tu me llamaras tantas veces 'sapo' sin un verdadero motivo y como que exploté ahí. Pero quería disculparme contigo y que supieras que yo también soy alguien que te va a decir las cosas de frente”, agregó.

Tras ello, Michelle agradeció las palabras del jugador: “Agradezco que me hables (...) valoro mucho que al menos me dices las cosas en la cara, quizás ayer no fue de la forma correcta y el tema del 'sapo' era que el Seba decía que tu y Felipe venían a ver el tema de la comida”, aseguró.