“El último mensaje...”: Camilo Huerta rompió el silencio y defendió a Trini Neira tras escándalo

El entrenador deportivo conversó con Primer Plano y descartó cualquier vínculo amoroso con la hija de Pamela Díaz y reveló cuándo fue la última vez que tuvo una conversación con ella.

Tras una polémica semana, Camilo Huerta rompió el silencio y por primera vez se refirió a los rumores que apuntan a una infidelidad con Trini Neira mientras estaba casado con su exesposa Marité Matus.

"Lo único que puedo decir es que le están haciendo un daño gratis a la Trini, porque todo eso es mentira", aclaró de entrada ante las cámaras de Primer Plano, en su episodio de este domingo.

"No sé de dónde salieron esos mensajes", aclaró.

En la misma línea, sostuvo que "no sé de dónde salieron esos mensajes, nunca ha sido el trato que tengo con Trini, la conozco desde que fui su profesor durante la pandemia".

El entrenador deportivo aseguró que su última conversación ocurrió hace tres años: "El último mensaje que tengo con Trini es de cuando yo hice una fiesta en 2023, que ni siquiera concuerdan con la fecha.

Sobre las supuestas conversaciones filtradas con la hija de Pamela Díaz, agregó: "Nunca he tenido ese tema de conversación con Trini. Nunca ha sido mi forma de expresarme".

"No sé. Las personas que hablaron de esos mensajes, que los vieron… no sé", expresó. "Están haciendo mucho daño, sobre todo a una pobre niña", advirtó en el programa de Chilevisión.

Camilo Huerta: "Están inventando cosas"

Finalmente, antes de asegurar que se encuentra "demasiado tranquilo", nuevamente alertó sobre las consecuencias que estaría teniendo el escándalo para la influencer de 24 años.

"Imagínate como la están tratando. Están haciendo mucho daño porque están inventando cosas que no son”, señaló el ex Yingo, en sus primeras declaraciones sobre

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