Diputado Olivares genera críticas tras usar simbólica capa: “No es muy distinto a un símbolo nazi”

El diputado se mostró en Instagram con una vestimenta que recordó al exdictador Augusto Pinochet, provocando distintas reacciones en redes y la esfera política.

Una fuerte controversia se generó en el mundo político luego de que el diputado PDG Javier Olivares apareciera públicamente con un look que imitaba a una vestimenta icónica del dicatador Augusto Pinochet, desatando críticas tanto en redes sociales como en el ámbito político.

El video publicado en Instagram provocó diversas reacciones, especialmente desde sectores de oposición, donde cuestionaron el simbolismo de la vestimenta y el contexto en que fue utilizada.

“Ni las primeras lluvias del año ni el frío nos detuvieron para escuchar a nuestros electores. Seguiremos contigo…”, escribió el diputado Olivares junto a diversas imágenes donde se mostró con una capa gris.





Uno de los cuestionamientos más duros vino desde el exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien criticó el gesto del parlamentario.

Críticas de Sharp a Olivares

A través de su cuenta en X, señaló que “lo que hace Javier Olivares no es muy distinto a ponerse un brazalete con el símbolo nazi. La capa es quizás uno de los símbolos más claros del poder, la represión y la impunidad con la que actuó Pinochet y la dictadura militar”.

“Un diputado del PDG está haciendo abierta y evidente apología a la dictadura, lo cual atenta contra las bases democráticas de nuestro país. Por eso, debe verse con atención el artículo 19 número 15 inciso 6 de la Constitución”.

En tal artículo, se explica que la Constitución asegura el pluralismo político, pero prohíbe organizaciones que atenten contra la democracia, promuevan sistemas totalitarios o usen la violencia.

Hasta ahora, el diputado no ha emitido una declaración pública en respuesta a la controversia.