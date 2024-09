Transformers One ya se encuentra en la cartelera nacional y presenta un elenco de voces de lujo. Chris Hemsworth da vida a Optimus Prime, mientras que Scarlett Johansson interpreta a Elita-1. La película, dirigida por Josh Cooley, explora los orígenes de la relación entre Optimus Prime y Megatron, con un elenco que incluye a Brian Tyree Henry, Keegan-Michael Key y Laurence Fishburne. Es el primer largometraje animado de la franquicia desde The Transformers: The Movie en 1986.