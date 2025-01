Daniela Palavecino relata cómo enfrenta incendios en Los Ángeles: “Ha sido muy angustiante” - Chilevisión

La actriz chilena vive en la ciudad, en el sector de Culver City, ubicado a 20 minutos de Pacific Palisades, uno de los lugares más afectados por la emergencia.

La chilena Daniela Palavecido, actriz e influencer radicada en Estados Unidos, relató cómo ha enfrentado los graves incendios que se han registrado en varios sectores de Los Ángeles.

Palavecino vive en la ciudad, en el sector de Culver City, ubicado a 20 minutos de Pacific Palisades, uno de los lugares más afectados por la emergencia.

La situación es tan grave, que la actriz le ha ofrecido a sus amigos que se queden en su casa, pero está lista para evacuar en caso de que las llamas lleguen a su sector.

Daniela Palavecino y los incendios en Los Ángeles

"La situación ha sido muy angustiante, incierta y terrible, tengo conocidos y amigos que perdieron todo. Vivo relativamente cerca, no es una zona de riesgo, pero todo puede cambiar", contó a LUN.

Sobre una posible evacuación, Daniela comentó que junto a su esposo e hijo "estamos preparados, dentro de lo que se pueda, con maletas hechas, atentos siempre a una aplicación que indica donde está el fuego y cuánto tienen controlado, que se llama Watch Duty".

"Además, llegan mensajes al celular, que suenan como si fuera una alarma, lo tengas o no prendido. Son alertas. Sin embargo, empezaron a fallar", relató.

Ante esto último, la actriz relató que vivieron una "situación muy angustiante" mientras dormían, cerca de las 4 am, cuando recibieron un mensaje en el que decía "'prepárense para evacuar' y no teníamos en ese minuto un plan concreto".

"Le escribimos a nuestros amigos, a mi hermana que vive cerca y a mis vecinos. Nadie nos contestaba. Esas alarmas llegan a personas que no estaban en riesgo, ahí pensamos que quizás era un error", recordó.

En esa línea, también relató que "todo va cambiando, se acortó el presupuesto para una zona que es peligrosa, estamos en invierno, qué pasará en primavera y en verano".

"El día que partió el incendio, los tres grifos estanques se agotaron, los aviones que lanzan agua, enfrentaron el problema de que el agua cae en otra parte debido a los vientos. No me quiero meter en el tema político, para ver quién tiene la responsabilidad, soy mamá, entonces no he tenido mucho tiempo para flaquear, ni debilitarme, he llorado a ratos...", confesó.

A sus "amigos que se quedaron sin lugar, les ofrecí que se vengan a mi higar, pese a que estemos apretados, pero qué importa. La situación está controlada, pero puede cambiar en cualquier momento y tengo que ver cómo voy a ayudar, mientras soy mamá".