De ficción a realidad: Protagonista de This Is Us perdió su casa por incendios en Los Ángeles - Chilevisión

Los graves incendios en sectores de Los Ángeles, California, han afectado a miles de personas, entre ellas, varias celebridades de Hollywood, como el protagonista de This Is Us, Milo Ventimiglia, quien perdió toda su casa en Malibú a causa del fuego.

El intérprete de 47 años, quien espera un hijo con su esposa, se mostró profundamente afectado e incluso comparó la tragedia en California con lo ocurrido con su personaje en la galardonada serie de NBC, Jack Pearson, quien sufre un fatal incendio en su casa.

La tragedia de actor de This Is Us

Ventimiglia fue hasta el lugar donde, hasta hace poco, estaba su casa en compañía de la cadena CBS por primera vez tras los incendios.

"Empiezas a pensar en todos los recuerdos en diferentes partes de la casa... luego ves las casas de tus vecinos y todo a su alrededor, y tu corazón se rompe", comentó entre los escombros.

Milo evacuó junto a su esposa, Jarah, el día que inició la emergencia el pasado martes y vieron en las cámaras de seguridad cómo las llamas iban consumiendo la zona afectada. Se fueron con todo lo que pudieron, pero les quedó la cuna de su bebé en camino y otras pertenencias.

Con respecto a lo sucedido con su personaje en This Is Us, quien sufre un incendio en su casa y termina falleciendo por inhalar humo, Ventimiglia aseguró estar consciente del parecido.

"No se me escapa... la vida imitando el arte", lamentó. Aún así, se mantiene esperanzado.

"Tenemos buenos amigos, gente con la que trabajamos. Nos arreglaremos. Esposa, bebé y perro, lo más importante", aseguró.

Luego de grabar la escena del incendio en This Is Us, Milo Ventimiglia se convirtió en un defensor de la seguridad contra incendios y ahora, tras la tragedia, está interesado en velar por la seguridad contra los incendios forestales, por lo que está pensando en cómo puede ayudar a su comunidad y otros.