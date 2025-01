De Tom Hanks y Rita Wilson a Ben Affleck: Celebridades con mansiones en sector azotado por incendio - Chilevisión

Los graves incendios en Los Ángeles, California, Estados Unidos, han obligado a evacuar a unas 30.000 personas durante la madrugada de este miércoles.

De momento son tres los siniestros que han reportado medios internacionales, siendo uno de los más graves el del sector de Pacific Palisades, sector en el que varias celebridades como Tom Hanks, Rita Wilson o Ben Affleck tienen mansiones.

Las últimas cifras reportadas dan cuenta de que el incendio en la mencionada zona residencial ya ha crecido en casi 1.200 hectáreas.

De acuerdo a lo consginado por US Weekly, algunas de las celebridades que tienen mansiones de lujo ubicadas en Pacific Palisades son:

Uno de los actores que se sumó a las labores de evacuación fue Steve Guttenberg (The Police Academy), quien ha ayudado a los bomberos moviendo los autos abandonados en la zona e hizo un llamado a los residentes a dejar las llaves de sus vehículos para poder cambiarlos de lugar.

VER MÁS SOBRE ESTADOS UNIDOS

El actor Eugene Levy, alcalde honorario de Pacific Palisades, también debió evacuar su casa y declaró a Los Ángeles Times, mientras estaba en el tráfico, que "el humor se veía muy negro e intenso sobre el Cañon de Temescal".

James Woods también debió evacuar su casa debido al grave siniestro.

To all the wonderful people who’ve reached out to us, thank you for being so concerned. Just letting you know that we were able to evacuate successfully. I do not know at this moment if our home is still standing, but sadly houses on our little street are not. pic.twitter.com/xZjvsIg6Fg