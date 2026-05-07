Cony Capelli frenó en seco a Diego Venegas por revelar íntimo detalle: “No te refieras más a ese episodio”

La participante de Fiebre de Baile enfrentó a su compañero luego de un episodio que vivieron en un contexto de fiesta y le pidió que no volviera a hablar sobre eso. “Fue nada más que algo del momento”, declaró.

Cony Capelli tuvo un tenso cruce con Diego Venegas en Fiebre de Baile y lo encaró en vivo por revelar detalles de una fiesta en la que ambos compartieron hace un tiempo.

Tras terminar su presentación, la bailarina tomó la palabra y se refirió a un íntimo episodio que vivó con su compañero. Incluso, confesó sentirse incómoda por tener que abordar el tema debido a que se encuentra en pareja.

“Con mucho respeto, con mucho respeto te quiero decir que, a pesar de que te lo hayan preguntado, yo te quiero pedir que, por favor, no te refieras más a ese episodio, porque uno, yo estoy en pareja, y dos, corresponde a un momento privado, íntimo en el cual yo no he dado mi consentimiento para que eso se sepa”, lanzó.





La bailarina insistió con su petición y volvió a la carga contra Venegas: “Te quiero pedir, por favor, que no vuelvas a referirte al tema por respeto, y te lo pido con mucho cariño y respeto”.

Sobre el hecho al cual se refería Capelli, explicó que “hubo una situación que nosotros vivimos de manera como privada, que se sacó un video, que estábamos bailando, y después Diego contó en una entrevista que había pasado algo entre nosotros, que fue nada más que algo del momento, que por lo menos para mí, y yo creo que para ti también no tuvo importancia, porque fue algo de un carrete”.

“Entonces, nada, yo ahora estoy en pareja, y la verdad es que ojalá que no me conteste, porque tampoco me interesa, y prefiero, de verdad, por respeto, tener una relación cordial, y bacán, pero yo estoy en pareja, y me incomoda bastante”, agregó.

La réplica de Diego Venegas

Tras los dichos de Capelli, Diego Venegas tomó la palabra y se mostró de acuerdo con la petición de su compañera de Fiebre de Baile.

“De hecho, las veces que me preguntaron en entrevistas, creadores, también después en el confesionario, dije exactamente lo mismo, que no quería referirme mucho al tema, por lo mismo”, aseguró.

Sobre la relación amorosa de la ganadora de Gran Hermano, reiteró que “yo respeto mucho en ese sentido, así que, claro que hubo un episodio pasado, y como que no me gustaría que se siguiera hablando de eso. Ya pasó”.