“Comienza el…”: La publicación de Nano Calderón tras la orden de la Subtel para bloquear su casino online

“Esta acción deriva del recurso de protección impulsado por la Lotería de Concepción en contra de las empresas de telecomunicaciones”, explicó la Subtel.

Este martes, Nano Calderón reaccionó en redes tras el anuncio de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) que ordena el bloqueo de 42 sitios de apuestas online, incluyendo el suyo.

Al igual que “Casino Nano”, también se cerraron los sitios de otras celebridades como Arturo Vidal e incluso Naya Fácil, quien explicó que ella le vendió su nombre a dicho casino.





¿Qué dijo Nano Calderón?

Al respecto, Nano Calderón se pronunció a través de su cuenta de Instagram, donde publicó una fotografía del patio de su lujosa casa con una bebida energética en la mano y un vaper.

Aunque no se refirió directamente al tema, el hijo de Raquel Argandoña posó con una serie de pulseras de oro en la mano y agregó: “Comienza el día”.

“Esta acción deriva del recurso de protección impulsado por la Lotería de Concepción en contra de las empresas de telecomunicaciones, tras confirmarse que dichas plataformas operan al margen de la regulación vigente”, explicó la Subtel.

Esos sitios web serán bloqueados en un plazo de 48 horas desde su notificación.

¿Cuáles son los 42 sitios que serán bloqueados?

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