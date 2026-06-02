Claudio Michaux presenta su mayor Roast en vivo: Conoce a los confirmados de su tercera edición

El evento reunirá a comediantes y creadores de contenido en una dinámica de humor sin filtro donde todos podrán convertirse en blanco de bromas y rutinas frente al público.

El comediante Claudio Michaux volverá a reunir a algunas de las figuras más reconocidas del humor y las redes sociales en una nueva edición de su exitoso Roast, espectáculo que alista su versión más ambiciosa hasta la fecha.

El evento se realizará el próximo 13 de junio a las 20:00 horas en el Teatro Oriente , en la comuna de Providencia.

El show contará con ocho participantes entre comediantes, creadores de contenido y rostros invitados, quienes protagonizarán una dinámica de humor sin filtro donde todos podrán convertirse en blanco de bromas y rutinas frente al público.





¿En qué consistirá “Roast III”?

El formato roast se caracteriza por enfrentar a sus participantes en un intercambio de bromas, tallas y comentarios humorísticos.

En esta versión, cada invitado tendrá un tiempo determinado sobre el escenario para dirigir sus chistes al resto de los participantes, en un esquema de “todos contra todos” que ha ganado popularidad en plataformas digitales y espectáculos en vivo.

El proyecto ya suma dos ediciones con entradas agotadas y más de 600 mil visualizaciones acumuladas en internet, cifras que han impulsado el crecimiento del formato y su salto a un recinto de mayor capacidad.

Invitados y previa del espectáculo

Además de Claudio Michaux, en esta tercera versión del Roast los rostros que se subirán al escenario del Teatro Oriente son:

Ignacio Socías – Comediante

– Comediante Vale Saini – Actriz, comediante y comunicadora

– Actriz, comediante y comunicadora Mike Milfort – Influencer

– Influencer Diego González – Influencer

– Influencer Erwin Padilla – Comediante

– Comediante Angelo Soul – Comediante

– Comediante Alex Ortiz – Comediante

– Comediante Barbaridades – Comediante

Las entradas para Roast III están disponibles a través de Ticketmaster, con precios que van desde los $22.989 hasta los $28.739.