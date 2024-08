Camila Power encaró a Chama e Iván por sus opiniones respecto de su decisión de no participar de la prueba del líder en Gran Hermano Chile, aludiendo a supuestos problemas de salud. En este escenario, la jugadora expuso que "yo me conozco y la verdad no me estimulaba poner en riesgo mi salud. Para mí no es tan importante la competencia como lo es para ustedes".