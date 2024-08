Camila Andrade e Íñigo descueraron a Yuyuniz en Gran Hermano: “Hay cosas que no me calzan” - Chilevisión

Camila Andrade aseguró que no le da confianza la cercanía que Yuyuniz mantuvo con Sebastián Ramírez durante los días previos a su salida de Gran Hermano, argumentando que no se condice con las actitudes que ella repudia.

Este miércoles Camila Andrade se sinceró con Íñigo López en Gran Hermano y le reveló que no confía en Yuyuniz Navas después de ver su comportamiento alrededor de Sebastián Ramírez.

Además, Andrade le contó todos los detalles sobre la conversación que tuvo hace unos días con Yuyuniz, donde esta última le aseguró que siempre podría contar con su apoyo.

¿Qué dijo Camila Andrade sobre Yuyuniz Navas?

"Hay cosas que no me calzan igual, yo siento que no es lo mismo para mi", confesó inicialmente Camila, quien aclaró que "básicamente con lo que predica, versus lo que practica".

En esa misma línea, defendió su amistad con Michelle Carvalho y La Chama, asegurando que ambas "son brutalmente honestas, no mienten, no son mentirosas, por eso yo me arrimo a un árbol honesto que yo prefiero reconocer, a una persona que no sabes leer".

Respecto de su apreciación sobre Yuyuniz, Camila explicó que "a veces no la se leer. A veces creo en su nobleza, en su lado maternal, pero después veo conductas que se contradicen como, por ejemplo, que no le gustan los cahuines".

Asímismo, Camila expuso a Yuyuniz y confesó: "Todo lo que escuchaba acá, iba para allá. Nos contaban, era imposible que se supiera. Iba para allá".

Andrade también se refirió al conflicto de Michelle y Carlyn por la planta en la pieza de mujeres y aseguró que no le da confianza la cercanía que ella mantuvo durante los últimos días con Sebastián Ramírez, quien se fue de la casa de Gran Hermano este miércoles.

"Después dijo... el tema de la planta: 'Yo me preferí alejar porque no me hacía bien' (...) y le va a hacer un masaje en las patas, en las piernas a un tipo que tiene reacciones impulsivas y agresivas desde la acción, más allá de que no le pegue a alguien, pero de eso no se aleja", concluyó.

